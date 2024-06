Attenzione all’ambiente: l’Ateneo fiorentino è terzo in Italia

Firenze, 12 giugno 2024 - L’Ateneo fiorentino migliora le sue prestazioni in tema di sviluppo sostenibile.

Lo certifica il suo punteggio, in netto miglioramento, per quanto riguarda il Times Higher Education Impact Rankings 2024, la classifica di Times Higher Education che prende in esame la capacità delle realtà universitarie di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso l’attività di ricerca e l’alta formazione.

Ecco che il nostro Ateneo si colloca nel top 10% al mondo (1.963 le università esaminate) con un punteggio totale pari a 87,9, quasi due punti in più rispetto allo scorso anno (86) e oltre dieci rispetto alla rilevazione del 2021. Nella classifica nazionale, Unifi si consolida al terzo posto.

Gli Impact Rankings, fanno sapere da San Marco, utilizzano indicatori per fornire un confronto completo ed equilibrato in quattro grandi aree (ricerca, amministrazione, sensibilizzazione e insegnamento).

Firenze ha partecipato a 13 singoli obiettivi e in tre di questi si è posizionata tra le prime 100 università al mondo. I migliori risultati sono stati ottenuti relativamente a “Consumo e produzione sostenibili” (45esima), “Lotta al cambiamento climatico” (86esima) e “Industria, innovazione e infrastrutture” (89esima).

Guardando alla classifica nazionale, l’Ateneo è primo nella classifica su consumo e produzione sostenibili e secondo nella graduatoria per la lotta al cambiamento climatico.