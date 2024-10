Trovato morto in fondo alla scarpata, tragica fine di un 61enne

Reggello (Firenze), 12 ottobre 2024 – Un uomo di 61 anni, sofferente di Alzheimer, è stato trovato morto in fondo a una scarpata a San Siro al Crocicchio, località del comune di Reggello.

L’uomo si era allontanato da casa e di lui si erano perse le tracce: le ricerche erano subito scattate nella zona, con i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno che sono arrivati sul posto intorno alle 9,30 con la squadra di terra e il personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale).

L’uomo è stato individuato in una zona impervia in fondo di una scarpata ed è stato raggiunto da alcune persone che si erano messe immediatamente alla ricerca. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori e il successivo recupero del 61enne, che era privo di coscienza. E’ stato immediatamente sottoposto alle manovre di rianimazione al termine delle quali purtroppo il medico ha potuto solamente constatare il decesso.

I vigili del fuoco hanno infine recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno consegnato al personale dei servizi funebri.