Alzheimer: a Bagno a Ripoli, Firenze e Figline Valdarno check up gratuiti

Firenze, 11 settembre 2024 - Nel mese dedicato all'Alzheimer, settembre, la cooperativa sociale Nomos organizza check up gratuiti (su prenotazione) per fare prevenzione della salute del cervello: a Grassina le visite si svolgeranno nella sede Nomos (Via Alessandro Volta 4) domani 12 settembre dalle 14 alle 18 e il 19 settembre dalle 9 alle 13, a Firenze l'appuntamento è al centro commerciale di Ponte a Greve (Viuzzo delle Case Nuove 9) il 25 settembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, a Figline Valdarno a “Il Giardino” Via Roma (Giardini Generale Dalla Chiesa) il 2 ottobre dalle 9 alle 13.

“Lo screening è pensato per le persone che si ritengono sane, per sondare in via preventiva la presenza di eventuali deficit di cui non sono magari consapevoli, ma che condizionano la qualità della vita” spiega Gaia Guidotti, vicepresidente della cooperativa sociale Nomos. “Il declino cognitivo può essere valutato, prevenuto, curato, in attesa che venga in futuro guarito. E' necessario prendersi cura e fare prevenzione anche per la salute della mente, perché intervenire precocemente con attività di stimolazione cognitiva permette un progetto riabilitativo di rallentamento che protegge la persona e la famiglia. Perché informare e orientare gli anziani e le loro famiglie sui percorsi diagnostici e di cure già esistenti è un’importante azione di supporto e sollievo in qualsiasi stadio di compromissioni cognitive."

A chi vuole verrà sottoposto, gratuitamente, un breve test per valutare aspetti quali la memoria, l’attenzione, la capacità di orientamento; sarà poi fatta una breve restituzione e se da questa primissima analisi si riscontrassero deficit si consiglierà uno screening più approfondito presso un professionista o comunque di rivolgersi al proprio medico di medicina generale. Per informazioni e prenotazioni Cooperativa Sociale Nomos tel 055 651 0477 (Lun-Gio: 09-13; 14-18 Ven: 09-13; 14-17).