Altro che botti vietati: a fuoco i cassonetti e una siepe

Nonostante il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi il 31 dicembre 2024 abbia fatto un appello ai cittadini a non usare i botti di fine anno per gli effetti negativi agli animali ma anche alle persone con lo slogan "Meno botti, più biscotti", alla fine i botti ci sono stati sia in paese che nelle frazioni. Dopo la mezzanotte c’è chi è andato oltre, pensando bene di gettare nei cassonetti della nettezza petardi che di conseguenza hanno innescato un incendio. E’ successo a Mercatale Val di Pesa in via Fratelli Cervi davanti al giardino pubblico, dove sono andati distrutti due cassonetti e una campana per la raccolta del vetro. Non solo, le fiamme hanno attaccato anche la siepe che divide la via da una casa, provocando anche lì dei danni. Sono stati i vigili del fuoco di San Casciano chiamati intorno alle 4 a spegnere l’incendio. Poteva andare ancora peggio se nelle immediate vicinanze ci fossero state auto parcheggiate. I responsabili se la sono data a gambe levate quando hanno visto che le cose si mettevano male.

Antonio Taddei