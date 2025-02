’Altri animali’. Veterinari in azione nel film di Votano

A Oristano Monica Pais, Paolo Briguglio e una squadra di giovani veterinarie toste e appassionate curano tutti: animali domestici e selvatici, con o senza proprietari, in clinica e sotto i cieli di Sardegna. Randagi investiti e galli inappetenti, agnelle infette e rapaci fratturati, cavalli anziani da sostenere e tartarughe ferite da ricucire. Poi visite, vaccini, sterilizzazioni. Tutto questo e tanto altro è stato immortalato con la cinepresa ed è diventato un film: ’Altri animali’ di Guido Votano che oggi (ore 21,30) sarà proiettato allo Spazio Alfieri alla presenza dei due protagonisti. Il documentario segue un ritmo che non è mai routine, perché c’è sempre un’urgenza, un nuovo arrivo, il pronto soccorso è sempre aperto, e la Sardegna, terra selvatica anche quando è domestica, mostra in ogni momento quanto delicato sia l’equilibrio tra noi e gli altri animali.