Alto Mugello, prosegue l’allerta per rischio idrogeologico

Firenze, 26 maggio 2023 – Ancora un allerta meteo gialla in Alto Mugello. La sala operativa della protezione civile regionale ha esteso fino alle 14 di sabato 27 maggio il codice giallo per rischio idrogeologico già in corso per l'alto Mugello.

Tempo più stabile nel resto della regione anche se saranno possibili, sia oggi venerdì 26 che domani sabato 27 maggio, occasionali rovesci o brevi temporali sparsi nelle zone interne, in particolare in provincia di Siena e Grosseto e nelle zone adiacenti alla costa. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione