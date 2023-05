Alta velocità, ecco il percorso del nodo fiorentino

Firenze, 15 maggio 2023 – Al via i lavori per l’Alta velocità nel nodo fiorentino. Questa mattina l’inaugurazione e la messa in moto della fresa “Iris” che scaverà a partire da questa estate. Ma come sarà il percorso dell’Alta Velocità?

Lungo il tracciato in sotterraneo, a meno 25 metri rispetto alla sede stradale, nella zona di via Circondaria verrà realizzata la nuova stazione AV Firenze Belfiore progettata dallo studio di Architettura Foster e dalla società di ingegneria Ove Arup & Partners. La nuova Stazione Belfiore, servita dai treni AV, sarà interconnessa con quella di Firenze Santa Maria Novella e con l'area urbana grazie a diverse modalità di trasporto: il nuovo people-mover, la linea 2 del sistema tramviario cittadino già in esercizio e i bus urbani, opportunamente potenziati. Mentre la nuova fermata ferroviaria Circondaria, raggiungibile con un percorso pedonale, consentirà la connessione con la rete Regionale.

Questa mattina, 15 gennaio, la partenza dei lavori è stata avviata da Campo di Marte, l’estremità sud dell’opera in partenza.