Alluvione Primi passi di normalità. In 4mila alla gara di villa Montalvo

Oltre 4.000 persone, fra atleti (735 gli iscritti), tecnici, dirigenti e pubblico, hanno ‘riempito’ domenica mattina il parco di Villa Montalvo per la prova del Gran Prix di corsa campestre regionale Fidal organizzata dall’Atletica Campi. Manifestazione che assegnava i titoli assoluti e Under 23 maschili e femminili di cross corto sulla distanza dei tre chilometri e i titoli individuali e di società del settore promozionale. Il primo appuntamento ufficiale nell’area verde del Comune di Campi dopo la disastrosa alluvione di inizio novembre che nella zona ha causato non pochi danni. Lasciando per fortuna praticamente intatta questa porzione di terreno che già in passato era stata utilizzata per altre manifestazioni, non solo sportive. Ecco spiegata la soddisfazione della stessa società campigiana, ma anche dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo sport Davide Baldazzi, che ha parlato senza mezze misure di "importante segnale di ripartenza". Ribadendo al tempo stesso che quelle in arrivo sono settimane ricche di appuntamenti per il territorio campigiano, a voler sottolineare ulteriormente la voglia di ‘rinascere’ che c’è e di lasciarsi alle spalle gli ultimi mesi. Non solo, perché fra gli obiettivi del Comune c’è anche quello di recuperare tutta l’area del Parco Iqbal, anche questa da utilizzare a fini sportivi ma anche per riqualificare tutta la zona. Per la cronaca le vittorie assolute sono andate ad Abderrazzak Gasmi della Toscana Atletica Jolly tra gli uomini e Giulia Bernini della Toscana Atletica Empoli Nissan tra le donne. Adesso l’attenzione dell’Atletica Campi è rivolta ai prossimi appuntamenti, sulla pista dello stadio Zatopek. Già assegnata la finale nazionale Oro che decreterà gli scudetti Under 18, si attende ora il completamento dei calendari regionali per le altre gare a partire dall’ormai imminente primavera.