Alluvione, oggi la manifestazione

"Mai più 2 novembre 2023": il giorno della manifestazione promossa dal Coordinamento dei comitati dei cittadini (Comitato Alluvionati Campigiani 2023, Comitato via Cetino e via Campanella e Comitato Arca di Noè a cui si è unito anche il Comitato Bagnolo per l’alluvione) è arrivato. Oggi, infatti, è il sabato della protesta che dalla Piana raggiungerà la Regione, a Novoli. Con ritrovo fissato alle 14 presso il parcheggio della Motorizzazione Civile in via Santa Croce dell’Osmannoro a Sesto dove, intorno alle 14.45, è prevista la partenza dei manifestanti che, passando da via Ebro, via Lucchese, via Pratese, via Baracca e via Baracchini, raggiungeranno Firenze per poi spostarsi nel parco di San Donato per la conclusione della manifestazione e lo scioglimento del corteo. Tre le principali richieste da parte dei comitati: "La messa in sicurezza del territorio, con opere di difesa e contenimento delle acque sia a monte che a valle di fiumi e torrenti; contributi dignitosi e necessari per la ricostruzione, la ristrutturazione delle case delle aziende e per tutti i beni mobili andati distrutti con l’alluvione e per le famiglie ancora sfollate; blocco della cementificazione della Piana con il no alla realizzazione di nuove grandi opere in questa area".

Pier Francesco Nesti