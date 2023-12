Alluvione, la solidarietà del rally. Consegnati i fondi raccolti alla gara

Sport e solidarietà, l’impegno degli organizzatori del Rally di Scandicci a favore degli alluvionati di Campi Bisenzio. Ieri pomeriggio, l’associazione sportiva ‘Reggello Motorsport’, ha consegnato i fondi raccolti durante la due giorni rallistica in città. La gara, prevista originariamente 4 e 5 novembre, venne rinviata proprio a causa del maltempo che aveva causato gli alluvioni a Campi Bisenzio e in altre zone della Toscana. Con l’evento sportivo spostato tra il 25 e 26 novembre scorso, gli organizzatori hanno deciso di dare il via a una gara di solidarietà per aiutare le persone colpite dall’esondazione. E ieri, il presidente di Reggello Motorsport, Mauro Cannoni, insieme a Giancarlo Bramini, titolare della Cobrama dove si tenevano le verifiche sportive e dove aveva sede la direzione gara, hanno donato una somma di denaro alla famiglia Oriani, che ha perso tutto nelle esondazioni e ora vive in un garage di fortuna. "Abbiamo preferito non passare da terzi ma trovare un contatto diretto con chi sta vivendo la tragedia sulla propria pelle – commenta Daniele Bruschetini, vice presidente di Reggello Motor Sport – con i nostri occhi abbiamo visto i segni dell’alluvione sulle case di Campi e capire la dimensione della tragedia, di quanto c’è da fare. L’alluvione l’abbiamo vista anche negli occhi della gente, nei loro sguardi feriti. Poche parole, pochi sguardi, il racconto di quelle terribili giornate e anche quello che stanno passando ora lasciano sgomenti. Il nostro sostegno è una piccola scintilla per riaccendere la speranza, lo sport noi lo intendiamo anche così!".