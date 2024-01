Alluvione "La biblioteca riaprirà tra due anni"

di Pier Francesco Nesti

Almeno due anni perché la biblioteca di Campi, gravemente danneggiata dall’alluvione, possa riaprire a pieno regime le sue porte agli utenti. È questa la previsione che fa Ornella Mercuri, presidente della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che gestisce appunto, la biblioteca Tiziano Terzani, il Teatrodante Carlo Monni e il Museo archeologico di Gonfienti. Biblioteca che può contare su un patrimonio librario ingente, oltre 50mila volumi, l’80% del quale è stato purtroppo danneggiato. La sezione più colpita è quella dedicata ai più piccoli, mentre i libri per gli adulti, che si trovano al primo piano, non sono stati per fortuna toccati dall’acqua.

Una ‘conta’ dei danni, insomma, non di poco conto, che tuttavia non ha ‘fiaccato’ la Fondazione, che si è messa da subito al lavoro per trovare soluzioni alternative.

"La prima – spiega Mercuri – è stata quella di coinvolgere le biblioteche vicine, Sesto e Calenzano, che ci hanno aiutati come punto di raccolta per i prestiti. Nei prossimi giorni ne apriremo un altro all’interno del Museo di Gonfienti, mentre è allo studio l’ipotesi di poter utilizzare il Bibliobus del Comune di Firenze".

Un mezzo elettrico che l’amministrazione fiorentina ha utilizzato come biblioteca itinerante nelle piazze cittadine e che adesso potrebbe entrare in servizio a Campi. Piazza Fra Ristoro la sede più probabile, anche se per il momento non ci sono conferme. "Si tratterebbe comunque – aggiunge Mercuri – di una quantità limitata di libri, circa 4mila, che mette in evidenza il problema maggiore, quello di mancanza di spazi per gli altri volumi".

Quando infatti sono in fase di ultimazione i rilievi dei danni subiti, c’è sempre il rebus dei lavori che gioco forza dovranno essere fatti per ridare vita alla biblioteca, che ieri è stata oggetto anche di un sopralluogo da parte del presidente della Regione, Eugenio Giani. In attesa di capire quale sarà il contributo destinato dalla stessa Regione, resta "la grande attenzione – conclude Mercuri – che tutta la comunità ci ha riservato, anche con piccole donazioni ma arrivate dal cuore".