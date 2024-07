Alluvione, il disastro ai raggi x. La verità per evitare nuovi errori

di Pier Francesco Nesti

La prima audizione, già calendarizzata per il 9 settembre, sarà quella del presidente della Regione, Eugenio Giani. Questa una delle principali novità emerse dalla seduta di ieri della commissione regionale d’inchiesta sulle alluvioni in Toscana e in particolare a Campi del novembre scorso. Commissione che ha definito il programma dei lavori, votato all’unanimità, e che, coma ha ribadito la presidente Elisa Tozzi (FdI), "ha intenzione di prestare attenzione ai comitati dei cittadini, dando voce e ascolto a realtà che si sono strutturate, proprio come a Campi. L’interesse di questa commissione d’inchiesta, infatti, non è quello di puntare il dito contro qualcuno, ma di lasciare una relazione su ciò che è stato e ciò che deve essere fatto per il futuro, contribuendo a fare passi in avanti in termini di prevenzione".

Tanti gli obiettivi messi in agenda, che vanno dall’analisi della gestione dell’emergenza durante l’alluvione all’esecuzione dei lavori di somma urgenza da parte di Regione, Consorzio di Bonifica e Genio Civile; dal sostegno economico alle famiglie e alle aziende ai vari compiti che spettano a Giani (compresi i rapporti con gli enti locali) anche nella funzione di commissario delegato per l’emergenza. Da qui la necessità di iniziare proprio con la sua audizione, la prima a essere annunciata ufficialmente.

"Inoltre – ha aggiunto Tozzi - si prevede un "focus sull’attività del sistema di protezione civile e sulla gestione e l’organizzazione del sistema allerta toscana così come sulle attività della struttura commissariale, con particolare riferimento alla gestione delle risorse nazionali e regionali". Un lavoro importante al quale potrebbe affiancarsi anche quello della commissione consiliare speciale temporanea del Comune di Campi che si è posta, fra gli obiettivi, quello di dialogare con i comitati e i cittadini. Nella speranza di trovare tutte quelle risposte che i campigiani si aspettano.