Alluvione, famiglie ancora sfollate. Scatta l’operazione ’rientro a casa’

Il post-emergenza, dopo un’alluvione, è spesso angosciante quanto quei drammatici momenti in cui vedi l’acqua invaderti la casa o la fabbrica: problemi di ogni genere, domande complicate da presentare, sopralluoghi, attestazioni, burocrazia. Così il Comune di Scarperia e San Piero ha deciso, per quanto possibile di dare una mano a velocizzare il ritorno nelle case dichiarate non agibili perché allagate. E ancora oggi sono circa cinquanta le famiglie interessate. Intanto ha "restituito" gli immobili dichiarati inagibili a tutti coloro che avevano subito allagamenti di garage e cantine: l’ufficio tecnico comunale, con il supporto della continuità amministrativa garantita dalla Protezione civile del Comune di Genova, ha già provveduto alla revoca delle ordinanze di inagibilità relative a questi immobili. Ora invece ha sottoscritto due accordi per avvalersi delle figure tecniche necessarie: il primo è un protocollo con il Collegio dei Geometri di Firenze, il secondo, una convenzione con Cna Mugello. Così il Collegio fiorentino dei Geometri ha pubblicato un avviso tra i propri iscritti, per raccogliere la disponibilità, e hanno già risposto in una ventina di professionisti. I geometri incaricati dal Comune provvederanno a contattare gli amministratori di condominio e i proprietari degli immobili; e insieme alle aziende specializzate effettueranno i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici negli immobili alluvionati, facendo i necessari rilievi e la compilazione di schede tecniche, in modo da certificare le condizioni di salubrità necessarie per revocare l’ordinanza di inagibilità, ordinanze che possono servire per asseverare il danno nella richiesta di eventuali rimborsi. La convenzione con Cna Mugello consente invece l’affidamento diretto alle imprese impiantistiche locali per i controlli su impianti elettrici, del gas, scarichi e sistemi di ventilazione, definendo con ciascuna di esse modalità operative.

"Abbiamo ritenuto fondamentale attivare queste collaborazioni – sottolinea il sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti – per rispondere con prontezza e competenza ad una situazione emergenziale. L’Amministrazione Comunale prenderà in carico le spese relative alle verifiche tecniche per non gravare ulteriormente sulle famiglie e le imprese che hanno subito danni e disagi". Il presidente del Collegio dei Geometri di Firenze, Paolo Caroni, conferma la disponibilità dei professionisti: "Siamo onorati della fiducia del Comune e pronti a mettere le nostre competenze al servizio della comunità, in un momento in cui la rapidità e la precisione tecnica sono essenziali". Ed è significativa anche la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle aziende artigiane mugellane. Lo nota il presidente di Cna Mugello, Raffaele Cacciapuoti: "In un momento di grande difficoltà per molte famiglie e attività colpite dall’alluvione, questa convenzione – nota Cacciapuoti - rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità. Ci siamo attivati per coinvolgere le imprese impiantistiche locali, che con le loro competenze e il loro radicamento sul territorio sono in grado di offrire interventi tempestivi e qualificati".

Paolo Guidotti