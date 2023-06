Curcio: “In Emilia Romagna affrontata emergenza, ora serve ripristinare”

Firenze, 19 giugno 2023 - In Emilia Romagna "gli eventi critici sono stati affrontati. Un plauso al sistema nazionale, del volontariato e alle istituzioni che hanno contribuito a gestire un'attività operativa molto complicata. Un evento che è stato percepito come alluvione, ma lo è stato nella parte bassa, è stata erosione in quella alta. È un evento complesso".

Lo ha detto Fabrizio Curcio, capo del Dipartimento della protezione civile, a margine di un evento a Firenze. “Adesso – ha aggiunto – c'è da ripristinare, c'è da ridisegnare un territorio perché questo evento ha cancellato il reticolo idraulico secondario, ci sono da fare tutta una serie di lavorazioni con urgenze diverse, per evitare che a una prossima pioggia intensa si verifichino altri interventi importanti".

Nella politica sul commissario straordinario per i territori colpiti, ha poi risposto Curcio a una domanda dei cronisti, "non entro, è un tema discusso a livello politico. Noi ci occupiamo delle progettazioni tecniche, poi se ci sarà il commissario le farà il commissario oppure si deciderà che le faccia qualcun altro. Noi abbiamo fatto la parte operativa emergenziale, su quelle che sono le esigenze del territorio di ripristino e messa in sicurezza aspetteremo le indicazioni per capire da chi saranno gestite".