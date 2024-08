Alluvione e cantieri sugli argini: "Paura per il ritorno della pioggia"

I campigiani, visto quanto sta succedendo anche altrove in questi giorni, hanno sempre paura della furia dell’acqua. E di questa paura si è fatta portavoce Federica Petti, vice-sindaco del Comune di Campi, che, intervistata dal Tg3, non si è certo nascosta dietro un dito: "I cantieri sul Bisenzio e sul torrente Marina sono partiti fin da subito, la speranza è quella di poterli dichiarare chiusi prima della stagione delle piogge. Da parte nostra siamo fiduciosi e stiamo potenziando gli interventi, ma ciò non ci impedisce di dire che abbiamo ancora paura". Tutto questo alla luce anche del fatto che i lavori di ricostruzione, non solo a Campi ma in tutta la Toscana, richiedono una cifra consistente, miliardi, mentre per il momento sono disponibili solo alcune decine di milioni. Lo aveva ribadito anche il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, in un’intervista a La Nazione poche settimane fa.

Parole che evidenziavano lo stato d’animo della comunità campigiana, ma anche dell’amministrazione da lui guidata: "Stiamo tuttora liquidando le spese relative alle somme urgenze mentre non sappiamo ancora quali interventi saranno accettati, fra tutti quelli presentati, per la ricostruzione. Probabilmente c’è stata una sottovalutazione degli eventi a livello nazionale, anche per quanto riguarda la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione. L’importante è che arrivino tutte le risorse necessarie, poi se sarà la Regione a doverle gestire, andrà bene lo stesso".

E come se non bastasse, non si placano in Consiglio regionale le polemiche a distanza fra l’assessore regionale alla Protezione civile, Monia Monni, e il gruppo di Fratelli d’Italia. "La Regione ha fatto un percorso serrato per terminare le somme urgenze di ripristino dei danni dell’alluvione, ma il Governo si è dimenticato della Toscana", queste le parole dell’assessore Monni.

"Questa narrazione è falsa, le cifre messe in campo sono nero su bianco. Si tratta di una strumentalizzazione che Giani e la sua giunta stanno portando avanti fin dalle prime ore dei drammatici fatti di novembre", la replica dei consiglieri FdI, Elisa Tozzi (che è anche presidente della Commissione d’inchiesta sull’alluvione) e Vittorio Fantozzi.