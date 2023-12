all’Osmannoro

Un mezzo in fiamme con conseguenze anche per altri veicoli ieri nella zona industriale dell’Osmannoro. I vigili del Fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Barberino del Mugello, sono dovuti infatti intervenire in tarda mattinata, intorno alle 12,25, per l’incendio di un furgone che è andato completamente distrutto dalle fiamme. Il danno però non si è limitato a questo solo mezzo perché, per irraggiamento, sono stati coinvolti altri due furgoni e un’autovettura che si trovavano nelle immediate vicinanze e sono stati interessati dal fuoco con notevoli conseguenze. L’episodio è stato seguito con apprensione dai presenti, a quell’ora, nelle tante attività circostanti. Sul posto sono intervenute due squadre e tre automezzi che, dopo avere avuto ragione delle fiamme, hanno anche operato a lungo per le operazioni di bonifica.