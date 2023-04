Alloggi Erp, alleanza per vincere la morosità

di Sandra Nistri

Un protocollo ‘a tre’ per la gestione sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (oltre 800 sul territorio sestese) con l’obiettivo di ridurre e gestire i conflitti, migliorare i rapporti fra soggetto gestore Casa Spa e gli assegnatari ma anche prevenire comportamenti impropri e morosità. Il ‘patto’, siglato fra Comune di Sesto, Casa Spa e Società della Salute zona fiorentina Nord Ovest è stato recentemente approvato dalla giunta comunale di Sesto e ora andrà in approvazione anche negli altri Comuni della Sds.

"Il protocollo non è nuovo – sottolinea l’assessore sestese alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute, Camilla Sanquerin – visto che una prima stesura era già stata fatta nel 2018 e poi rinnovata nel 2020 ma, in questa ultima versione, sono state previste alcune novità che tengono conto anche del periodo legato al Covid che è stato particolarmente impattante. Si tratta di uno strumento piuttosto utile, come abbiamo avuto modo di verificare, che si muove su due versanti: il primo è quello dei problemi di convivenza che si possono manifestare all’interno dei condomini, dagli odori per le scale alla gestione degli spazi comuni per fare qualche esempio, per i quali è prevista la possibilità di interventi di mediazione mentre l’altro riguarda i casi più critici in particolare per quanto riguarda la prevenzione delle morosità".

Proprio quest’ultimo capitolo è quello che presenta maggiori novità rispetto alle passate ’versioni’ del protocollo: "Abbiamo chiesto a Casa spa di potenziare questa parte, chiaramente con un rapporto stretto con l’Ufficio casa e i Servizi sociali del Comune – prosegue Sanquerin – per individuare, laddove ci siano situazioni nelle quali si iniziano a maturare delle morosità, le possibili cause: cercare di capire perché persone che, magari avevano sempre pagato l’affitto poi smettono di farlo, se sono sopraggiunte nuove difficoltà o altro. L’obiettivo è quello di intervenire prima possibile su queste situazioni cercando possibili soluzioni, ad esempio, per rateizzare il debito e di non far crescere troppo la morosità. Sappiamo che in questo periodo post Covid ci sono molte difficoltà per questo un’opera di questo tipo è particolarmente importante".

Per prevenire e gestire situazioni di difficile convivenza (e nei condomini Erp di Sesto alcune sono annose e potenzialmente critiche) i tre soggetti firmatari collaboreranno strettamente anche se sarà Casa Spa, in quanto soggetto gestore, ad occuparsi della parte operativa.