Alloggi Erp, aiuti ai più fragili. Il bando per l’utilizzo autorizzato

Il Comune annuncia l’approvazione del Bando per l’Utilizzo autorizzato di alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica). Questo importante strumento è rivolto alle famiglie residenti che si trovano in condizioni di fragilità abitativa, in particolare a nuclei familiari colpiti da sfratti esecutivi non prorogabili, inclusi negli elenchi per l’esecuzione con la forza pubblica, intimati per finita locazione o per morosità incolpevole e famiglie sottoposte a provvedimenti di espropriazione forzata, a seguito di pignoramenti che comportano il rilascio di abitazioni private.

"Si tratta di un altro passo per rafforzare e incrementare gli strumenti utili a rispondere al disagio abitativo – ha dichiarato l’assessore Lorenzo Ballerini (nella foto) - È un’opportunità prevista dalla legge regionale sull’edilizia residenziale Pubblica, che il nostro Comune non aveva mai messo in campo fino ad ora. Voglio ringraziare l’ufficio Casa e il servizio sociale professionale per il costante lavoro di confronto e condivisione, con l’obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni della nostra comunità".

Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma digitale “Fido” fino al 31 gennaio 2025. Anche dopo questa scadenza, sarà comunque possibile inviare nuove domande durante l’anno, poiché la graduatoria sarà aggiornata periodicamente per garantire una gestione costante delle emergenze abitative.