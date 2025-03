All’Isolotto la sfida del fair play. Gli applausi però sono per tutti

Partita applaudita, ma anche calcio giocato sul campo dell’Isolotto in via Pio Fedi. Giornata regionale di gala per l’iniziativa federale della ‘Partita applaudita’ e ‘Calcio Fair Play’ con la presenza di numerose personalità e sfida nel campionato Giovanissimi B provinciali anno 2011. L’Isolotto di mister Pastorelli e del vice Maurello conquista tre punti importanti per il morale e la classifica vincendo 4-2 contro il Real Chianti. Partita bella ed equilibrata nel primo tempo che si conclude 2-1. Nella ripresa l’Isolotto prende il sopravvento e alla fine vince con merito grazie alle due reti di Cekaj, Rossetto e un’autorete. Per il Chianti Nord doppietta di Adis Xhemaj. Gara corretta con un solo ammonito e ben arbitrata da Alessandro Castaldi della sezione di Firenze. Al termine della partita giocatori sotto la tribuna per un reciproco scambio di applausi con il pubblico, poi tutti insieme per un terzo tempo con merenda fra le due squadre a testimoniare che il calcio è anche amicizia e fratellanza. Una bella festa del calcio, con correttezza e ragazzi protagonisti. Queste le formazioni.

Isolotto: Benedetti, Cavalli, Cekaj, Ciaccheri, Cicatiello, Colapinto, Cornello, Curello, Donati, Frulli, Guasti, Ibraliu, Innocenti, Maionchi, Morelli, Nasca, Rossetto, Spanu, Venturato, Yao Guity. All. Pastorelli.

Real Chianti: Borgognoni, Bourrousse, Dainelli, Essoufi, Coppa, Giannetti, Bekshiu, Krasniqi, Marilli, Xhemaj, Louxe, Qayouh, Bianco, Bouamama. All. Chianchi.

La finalità della Partita applaudita è quella di far giocare le gare davanti al consueto pubblico di genitori, parenti e amici che possono però esprimere le loro emozioni solo con l’applauso e un incitamento corretto. Prima dell’inizio i capitani delle squadre hanno letto un messaggio per sensibilizzare tutti contro cattivi comportamenti, violenza e razzismo in campo e sulle tribune. Presenti l’assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini e il presidente commissione sport Marco Burgassi, i presidenti Paolo Mangini e Francesco Cesari del Comitato Toscana Figc-Lnd e dell’associazione Calcio Fair Play che sono i promotori dell’evento, insieme a Regione, Coni, Anci in rappresentanza di oltre 50 Comuni, associazioni allenatori e arbitri e Calciopiù.

