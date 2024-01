Allerta meteo arancione a Campi. Codice giallo nelle altre zone. Invito alla massima prudenza

Codice giallo oggi a Firenze per la pioggia e il conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto ‘reticolo minore’ che comprende i corsi d’acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle). Ma la massima attenzione sarà per l’allerta arancione nei bacini del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese "anche in considerazione delle particolari condizioni dei corsi d’acqua a seguito dell’alluvione del novembre scorso": avverte la sala operativa della Protezione civile toscana. A Firenze e nel resto della regione, invece, è previsto un ‘codice giallo’. Anche per oggi ci si aspetta tempo perturbato con piogge, rovesci e locali temporali. Per quanto riguarda il vento, per tutta la notte sono previste raffiche da sud-sud-est, con intensità fino a 50-70 chilometri orari sull’Arcipelago. Per la zona che riguarda sia il nostro Comune che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa l’allerta è scattata a mezzanotte e si concluderà alle 18 di oggi pomeriggio.