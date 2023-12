Allerta gialla in Toscana per forte vento: raffiche fino a 100 km/h. Ecco dove

Firenze, 12 dicembre 2023 – Una nuova allerta gialla in Toscana per la giornata di domani, mercoledì 13 dicembre. L’ha emessa la sala operativa della protezione civile regionale per il forte vento previsto in alcune zone.

Le mareggiate interesseranno il tratto di costa livornese e pisano, ma forte vento è atteso anche sul tratto di crinale appenninico compreso nella Romagna toscana, con validità dalle ore 13 fino alla mezzanotte di mercoledì 13 dicembre.

Sono previste anche piogge e rovesci diffusi sulle zone più settentrionali in mattinata, possibili anche sul centro sud dal pomeriggio. Non sono esclusi isolati temporali in prossimità della costa centro settentrionale e Arcipelago a nord dell'Elba.

Preoccupano venti di Libeccio in rinforzo con forti raffiche sull'Arcipelago a nord di Capraia, costa livornese e pisana. Aumento del moto ondoso con mare tendente a divenire agitato sull'Arcipelago a nord di Capraia e localmente agitato sulla costa settentrionale