Maltempo, continua l’allerta gialla in Mugello

Firenze, 27 maggio 2023 – Ancora allerta per il territorio del Mugello. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico per l’alto Mugello con validità dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domani, domenica 28 maggio.

Nel pomeriggio di oggi, sabato, isolati rovesci temporaleschi di breve durata più probabili sui rilievi di nord ovest e zone interne occidentali. Domani, domenica, instabilità pomeridiana sulle zone interne un po’ più diffusa rispetto a oggi, sabato, ma con fenomeni temporaleschi che risulteranno tuttavia isolati e di breve durata.