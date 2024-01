Allerta arancione, la grande paura. Campi torna alla notte del 2 novembre

E’ stato sufficiente un allerta meteo di colore arancione, emesso dalla Protezione civile regionale per le ultime 24 ore nell’area del Bisenzio, per far tornare ai campigiani il timore di una nuova ondata di maltempo. E’ una ferita sempre aperta, infatti, il ricordo dell’alluvione del 2 novembre scorso, che in poco tempo ha travolto e distrutto una larga ‘fetta’ del territorio. Non a caso, come comunicato dal sindaco Andrea Tagliaferri, venerdì sera dopo cena "è stata aperta la sala operativa comunale", mentre per tutta la notte "è proseguito il controllo degli argini, sul posto, da parte del servizio di guardia del Genio civile e della Protezione civile comunale". Se necessario, inoltre, sarebbero seguiti altri "aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune". Aggiornamenti che per fortuna hanno riguardato soltanto il livello basso del Bisenzio che, nonostante la pioggia copiosa della notte, come riportato dal grafico pluviometrico della Regione Toscana, ieri mattina a mezzogiorno aveva superato a malapena i due metri. Ma la questione che in questi due mesi ha ‘acceso’ maggiormente i cittadini è stata quella della sicurezza idraulica e dei lavori necessari perché quanto successo a novembre non si possa ripetere. A tal proposito, l’assessore ai Lavori pubblici Tommaso Landi ha spiegato che gli interventi sono suddivisi fra Genio civile, Consorzio di bonifica Medio Valdarno e amministrazione comunale: "Nel primo caso, si parla dell’arginatura nella zona di Villa Montalvo, la priorità è stata data al consolidamento del muro esistente per poi passare alla messa in sicurezza di tutta l’argine. Per quanto riguarda invece Santa Maria, verrà ricostruita l’arginatura esistente che, in base ai rilievi effettuati, non fa registrare grandi problemi".

"Passando invece al Consorzio di bonifica, - ha aggiunto - ha già ripristinato gli argini della Gora, del Ciliegio e della Marinella, entrambi a Capalle. Stessa cosa per l’argine del Fosso Reale a San Donnino e l’argine sinistro del Bisenzio nei pressi dell’uscita di Prato Est della A11. Al Comune compete il ripristino delle spalletta sul ponte alla Rocca: il cantiere è già partito". Nella giornata odierna, nell’area Bisenzio-Ombrone Pistoiese, l’allerta meteo resta di colore giallo.