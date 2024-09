Firenze, tutti insieme di corsa all’Albereta: partono gli allenamenti gratuiti di gruppo

Firenze, 12 settembre 2024 – Tutti in forma grazie alla corsa: a partire da mercoledì 18 settembre, ogni 15 giorni si terranno allenamenti di corsa presso il Parco dell'Albereta. L’evento è stato presentato come un'occasione perfetta per coloro che desiderano migliorare il proprio fisico in un ambiente stimolante e immerso nella natura, il tutto senza alcun costo d’iscrizione. All'evento hanno partecipato Marco Ceccantini presidente di Uisp Firenze, Letizia Perini assessora allo sport del Comune di Firenze, Serena Perini presidentessa del Quartiere 3 di Firenze e Lucia De Ranieri, presidente di Firenze in rosa onlus.

L'iniziativa

La struttura degli allenamenti prevede sei diversi percorsi, pensati per offrire varietà e sfide sempre nuove, con difficoltà che varieranno di volta in volta. Gli allenamenti si terranno il mercoledì sera, con il ritrovo fissato per le 19 in Piazza Ravenna, nel Quartiere 3 di Firenze, presso Albereta 2000, che metterà a disposizione spogliatoi e servizi per i partecipanti. La partenza dei gruppi sarà alle 19:30, e la partecipazione sarà completamente gratuita. Tuttavia, sarà possibile fare una donazione volontaria per raccogliere fondi a favore di Firenze in Rosa Onlus, un’associazione che si occupa della prevenzione del tumore al seno. La particolarità di questa iniziativa risiede nella presenza di sei coppie di pacemaker, che aiuteranno i partecipanti a mantenere il ritmo giusto in base alla propria preparazione fisica. Saranno organizzati tre gruppi distinti: due di corsa, dedicati a diverse andature, e uno di “camminatori”, per chi preferisce un approccio più rilassato. In questo modo, tutti potranno partecipare indipendentemente dal proprio livello di allenamento. I percorsi, che varieranno ad ogni appuntamento, garantiranno stimoli sempre nuovi e un’esperienza sportiva mai monotona. Dopo la corsa, i partecipanti avranno anche l’opportunità di rifocillarsi con un ristoro presso Opera Riverside Albereta, aggiungendo un piacevole momento conviviale all'esperienza sportiva. L'iniziativa mira a promuovere uno stile di vita sano, a favorire la socializzazione e a sensibilizzare la comunità su temi importanti come la prevenzione del tumore al seno, grazie alla collaborazione con Firenze in Rosa Onlus. Questa nuova serie di allenamenti rappresenta un'occasione ideale per scoprire o riscoprire la bellezza del Parco dell'Albereta e vivere momenti di sport in un contesto naturale unico.

Le dichiarazioni

Letizia Perini, Assessore allo Sport del Comune di Firenze

"Il Parco dell’Albereta è molto amato dagli sportivi, soprattutto dai runners; questo progetto valorizza uno dei polmoni verdi della nostra città e offre la possibilità di praticare attività fisica, insieme e in sicurezza. Sarà anche un'occasione per fare nuove amicizie. L'obiettivo dell'amministrazione è rendere sempre di più parchi e giardini pubblici ambienti dove fare sport oltre che luoghi di socialità e divertimento. Invitiamo tutti a sfruttare questa iniziativa e a partecipare numerosi agli allenamenti. Ringrazio Uisp per questa opportunità e le società sportive che si sono impegnate per renderla possibile. Quello che sta facendo la Uisp, in particolare l’attività fisica all’aria aperta, è fondamentale per la salute di tutti i cittadini”.

Serena Perini, Presidente Quartiere 3 di Firenze

“Sono molto contenta e grata alla Uisp che sia stato scelto come palcoscenico per questi eventi il Parco dell’Albereta che è il secondo parco più grande di Firenze dopo le Cascine ma che per me è sicuramente il più bello. Ci abbiamo investito tanto. Abbiamo necessità di farlo vivere sempre di più e collegarlo con un filo conduttore comune con il Parco dell’Anconella e gli altri parchi e luoghi suggestivi di Firenze”.

Marco Ceccantini, Presidente Uisp Firenze

"AlberetaRun rappresenta il modo di pensare lo sport della Uisp Firenze coniugando tutti gli elementi in una unica attività. L’intento è quello della valorizzazione e tutela del parco dell’Albereta ma anche di fare attività sportiva socializzando fra atleti e frequentatori del parco ed in ultimo, ma non ultimo, fare solidarietà in favore di una Associazione senza fine di lucro che si occupa di prevenzione. Un bel momento culturale e sportivo messo in campo con le società sportive, con Firenze in Rosa Onlus, con il Quartiere 3 e l’Amministrazione Comunale“.