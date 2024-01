Alleanza fra Intesa e Federalbergni

Intesa Sanpaolo rafforza il suo impegno nel settore turistico insieme a Federalberghi. Dopo aver erogato nell’ultimo triennio otto miliardi di euro alle imprese turistico-ricettive, ha rilanciato recentemente con 10 miliardi di euro di nuovo credito per una maggiore riqualificazione dell’accoglienza, transizione digitale e sostenibile. Investire in innovazione e progetti sostenibili è fondamentale per mantenere la competitività dell’offerte delle strutture ricettive, i cui fatturati sono tornati ai livelli pre-Covid del 2019.

Secondo i dati diffusi da Intesa Sanpaolo nel corso dell’iniziativa che si è svolta ieri nel capoluogo toscano all’Innovation Center Fondazione Cr Firenze, il turismo italiano ha superato il livello del 2019 pre-Covid in termini di fatturato, del 38,8% nel comparto dei servizi di alloggio e del 23,8% nella ristorazione. Importante la crescita del turismo incoming soprattutto nella seconda parte del 2023, quando si è toccato un +7,6% di presenze di non residenti rispetto al 2019 (+0,1% il turismo residente). Il grado di internazionalizzazione delle presenze è salito al 52,2% nei primi undici mesi del 2023, superando il record del 50,5% stabilito nel 2019.

"L’Italia - ha detto Stefano Barrese, responsabile Divisione banca dei territori Intesa Sanpaolo (nella foto) - ha potenzialità enormi. Ma non basta a mantenere un ruolo di leader nel mercato turistico. È indispensabile accelerare piani di investimento strutturati che agiscano per elevare la qualità delle imprese ricettive e dei servizi, in ambito green e di sostenibilità",