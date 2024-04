Allarme sicurezza. Scooter contro auto. Due incidenti mortali nel giro di poche ore

e Lisa Ciardi

Una giornata drammatica sulle strade di Sesto Fiorentino, con due morti e una donna ferita. Il primo, tragico, incidente intorno alle 4 del mattino, lungo l’asse Mezzana Perfetti Ricasoli. Vittima Stefano Mamone, 28 anni, originario di Poggibonsi, vissuto per un lungo periodo a Colle Val d’Elsa, trasferitosi quindi a Prato con i genitori e infine, recentemente andato ad abitare a Sesto Fiorentino, dove pare vivesse insieme alla compagna. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il giovane stesse percorrendo la Mezzana Perfetti Ricasoli in moto, in direzione Prato, per raggiungere il luogo di lavoro, quando avrebbe sorpassato l’autocarro che lo precedeva. Nel compiere la manovra avrebbe invaso la corsia opposta di marcia sulla quale viaggiava, proprio in quel momento, un’auto condotta da una donna che stava rientrando verso casa.

L’impatto fra i due mezzi è stato frontale e, subito dopo, la moto ha urtato anche il camion. Coinvolta infine una seconda auto, che percorreva la stessa strada in direzione Sesto Fiorentino e che, a causa dei detriti presenti su manto stradale, ha bucato una gomma e riportato danni al paraurti, fortunatamente, almeno in questo caso, senza conseguenze per il conducente.

Lo scontro fra la moto e la prima auto invece è stato terribile e le condizioni di Stefano Mamone sono apparse subito estremamente gravi a causa dei traumi. L’uomo è stato comunque soccorso, stabilizzato e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi, dove i medici e il personale sanitario hanno cercato di salvargli la vita. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e il 28enne è morto poco tempo dopo. La conducente dell’auto è invece tuttora ricoverata. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino e della compagnia di Signa che sono intervenuti sul posto per i rilievi.

In una giornata nerissima il secondo incidente mortale si è verificato intorno alle 13.45 in via Cafiero, alla confluenza con via degli Orti. La vittima è un 65enne, Roberto Baroni, che viveva con la famiglia nella zona di Colonnata. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica da parte della polizia municipale di Sesto, intervenuta sul posto: stando a una prima ipotesi, Baroni, in sella al suo scooter, avrebbe impattato violentemente contro una Punto che viaggiava in direzione opposta, verso Prato.

Il colpo è stato terribile e lo scooterista è prima finito violentemente sul veicolo per poi essere sbalzato a terra. In zona sono arrivati i soccorsi, con un’ambulanza medicalizzata e un’infermieristica, ma purtroppo ogni tentativo è risultato inutile per i gravissimi traumi riportati dal conducente dello scooter nello scontro. I rilievi della polizia municipale, che ha operato a lungo sul posto con la strada chiusa alcune ore, dovranno aiutare a chiarire le cause dell’incidente. Resta il dolore per la morte di Baroni, pensionato conosciuto e stimato, presente ogni mattina alla prima messa alla Pieve di San Martino e il venerdì a quella della Misericordia e molto attivo nel gruppo di ‘camminatori’ MuoviSesto.