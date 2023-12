Allarme Furti Incontro con il sindaco: "Ora più controlli e più telecamere"

Un incontro pubblico per parlare di sicurezza, a seguito dei recenti episodi di furto raccontati anche dal nostro giornale. L’appuntamento è previsto mercoledì 13 dicembre (ore 18) al circolo Mcl di Ginestra Fiorentina ed è organizzato dall’amministrazione comunale. Saranno presenti il sindaco Angela Bagni, il comandante della stazione dei carabinieri di Lastra a Signa Gianni Mitridate e la comandante della polizia municipale Rosa Delvecchio.

"Rispetto agli episodi di furti registrati nelle ultime settimane a Carcheri e Ginestra Fiorentina – ha detto Bagni -, in accordo con i carabinieri della stazione di Lastra a Signa e con la nostra polizia municipale, abbiamo deciso di organizzare un’assemblea per parlare del tema della sicurezza nelle zone collinari, per capire le soluzioni e le strade da intraprendere e per confrontarci con i cittadini di questi territori. Le forze dell’ordine stanno svolgendo il loro lavoro per risalire agli autori dei furti avvenuti nelle ultime settimane – ha spiegato ancora -. Abbiamo bisogno del sostegno e supporto di tutti e di un lavoro di squadra tra carabinieri, polizia municipale e cittadini, anche col controllo di vicinato, per presidiare maggiormente il territorio.

Potenzieremo ulteriormente il sistema di videosorveglianza, che già conta 57 telecamere installate negli ultimi anni, in particolare nei punti di ingresso in città, nelle zone più strategiche sia del capoluogo che delle frazioni". L’ultima a finire nel bersaglio dei ladri è stata La Caffetteria di Ginestra Fiorentina di via Chiantigiana.

Qui, nella notte fra domenica e lunedì scorsi, probabilmente intorno alle 2, i malviventi hanno il vetro di una finestra posta sul retro, entrando nel bar e portando via in pochi minuti tabacchi e valori bollati.

L’allarme è stato dato dai vigili giurati, che hanno chiamato il 112, permettendo l’arrivo sul posto dei carabinieri della Compagnia di Signa. Ma si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi che, secondo i cittadini, hanno sempre come protagonisti tre giovani con il volto coperto da cappucci e passamontagna.