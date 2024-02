Allarme frane Inizia il ripristino. Al via i cantieri per il consolidamento

Procede a Vicchio l’operazione di ripristino delle numerose frane che, nei mesi scorsi, hanno messo a dura prova la viabilità comunale. Un intervento articolato, reso possibile dall’arrivo di fondi Pnrr per oltre un milione di euro, e che si somma al piano per gli asfalti nelle frazioni, coperto invece da risorse comunali per altri 600 mila euro. Ieri è stato avviato il cantiere per il consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale di Paterno, in località Trasassi, per un importo di 265 mila euro. Qui, per permettere i lavori, è previsto fino al 30 Giugno un divieto di transito, nel tratto interessato, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.30; ma è comunque garantito il transito a mezzi di soccorso e alle forze dell’ordine. Sulla stessa strada è invece già in fase avanzata l’intervento di consolidamento del ponte di Trasassi, poco distante dal cantiere appena aperto per la frana, anche questo per un importo di 250 mila euro. Intervento che ha permesso la sistemazione strutturale delle basi d’appoggio e dei parapetti. Per oggi è invece previsto l’avvio dei lavori sulla strada per Pesciola, in località Pallico. Qui si prevede il consolidamento del versante mediante pali trivellato in cemento armato, è stato istituito un divieto di transito per due settimane con viabilità indicata sul posto. È si prevede in seguito di chiudere per altre due settimane. Economicamente l’intervento sulla strada di Pesciola, insieme al cantiere di Vitigliano sulla strada per Casole , in fase avanzata, "vale" altri 275 mila euro.

Ed è in fase avanzata anche l’intervento in località Carbonaia, sulla strada per Villore, anche questo con un costo di circa 250 mila euro. "Sono investimenti rilevanti e rivolti alla sicurezza delle frazioni e dei collegamenti con queste zone più periferiche del territorio comunale - afferma il sindaco Carlà Campa - Realizziamo questi interventi con fondi Pnrr per 1 milione di euro, ma abbiamo anche investito risorse comunali per oltre 600 mila euro in un vasto programma di rifacimento degli asfalti, che riprenderemo da aprile".