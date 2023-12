Allarme bomba a Firenze, paura davanti alla sede di Casa Pound

Firenze, 14 dicembre 2023 - Paura e traffico in tilt nella zona di Ponte alla Vittoria a Firenze. Via dei Vanni è stata chiusa per un allarme bomba. Una valigia sospetta è stata notata da un passante davanti alla sede di Casa Pound e accanto a un contatore del gas. La strada è stata chiusa al traffico e la zona pericolosa circoscritta con del nastro. Molta apprensione nel vicinato per la possibile esplosione dell’ordigno, che comunque è controllato dai tecnici.

Allarme bomba davanti alla sede di Casa Pound

Intanto sono state pesanti le ripercussioni sul traffico e si sono paralizzati i viali di circonvallazione, con lunghe code in via Fratelli Rosselli fino oltre Porta al Prato e viale Belfiore sulla sponda opposta dell'Arno e via Bronzino e via Ponte Sospeso dal lato Oltrarno: è stato impedito l’accesso a via dei Vanni sia al traffico proveniente da piazza Gaddi e da via del Rosso Fiorentino, sia anche ai pedoni con posti di blocco in piazza Paolo Uccello. Sul luogo anche la polizia municipale.

Carlo Casini