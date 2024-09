Campi Bisenzio, dentro la casa allagata. “Ma l’acqua veniva dalle fogne, non dalla strada”

Campi Bisenzio (Firenze), 9 settembre 2024 – C’è sconforto nelle parole di Luca Ballerini, del Comitato alluvione Santa Maria e referente del Coordinamento comitati Campi. Domenica ha ripreso l’acqua che invadeva di nuovo la sua abitazione. Come racconta: “Intorno alle 15 questo tombino (quello che si trova sul pavimento del bagno della sua abitazione, ndr) è esploso perché le fogne non ricevevano e le pompe sommerse non riuscivano a buttare fuori l’acqua. Ho ripulito tutto ma alle 20,38 l'acqua è tornata a emergere dal tombino dopo il forte temporale”.

Luca Ballerini (foto Davide Franco/Fotocronache Germogli)

Ballerini è attrezzato e si è dotato anche di pompe idrovore ma è stato inutile perché le fogne non ricevevano. Dopo l’alluvione di novembre aveva fatto realizzare delle paratie alle finestre a livello del terreno e in effetti quelle strutture hanno tenuto benissimo. “Ma l'acqua entrava da sotto - dice – Non si può andare avanti così. In 66 anni che sono qua non mi erano mai successe queste cose: nemmeno nel 1966 con l’alluvione, qui eravamo al sicuro”.