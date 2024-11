Alla scoperta di una Firenze innamorata dell’Egitto. L’evento sul mondo dei faraoni

Una due giorni per scoprire una Firenze e una Toscana inconsuete: quelle affascinate dall’Egitto. Per restituire una fotografia di quanto la passione per i motivi e i simboli del popolo dei faraoni abbia lasciato traccia nel gusto e nell’estetica toscana, venerdì dalle ore 9 arriva all’auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso la giornata di studi ‘’L’Egitto a Firenze e percorsi dell’egittomania in Toscana’’, a cura di Federico Contardi, Francesca Fiorelli Malesci e Gabriella Messeri. L’immersione nelle suggestioni del mondo egizio proseguirà sabato con una visita alla sezione dedicata del Museo archeologico. L’iniziativa si tiene con il patrocinio di Consiglio Regionale della Toscana, UniFi-Dipartimento Sagas, Istituto Papirologico ‘’Girolamo Vitelli’’, Istituto Italiano per la Civiltà Egizia.