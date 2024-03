Alla scoperta delle nuove sonorità di Colleen

Per il terzo anno consecutivo continua la proficua collaborazione fra Opera di Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus per una nuova serie di appuntamenti al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Il primo giovedì 4 aprile, ore 21,15, nella splendida la Sala del Paradiso si

esibirà la musicista e compositrice francese Colleen con "Le jour et la nuit du réel", un live che è uno degli appuntamenti più importanti del calendario di

Tradizione in Movimento. Cécile Schott, in arte Colleen, non ha paura di esplorare nuove sonorità e nuovi modi di creare musica come interprete solista. Nel corso di sette album acclamati dalla critica e pubblicati tra il 2003 e il 2021, Cécile Schott si è reinventata, prima portando gli strumenti acustici fuori dal loro contesto abituale e spingendo i confini della loro suonabilità, poi attraverso esplorazioni elettroniche avant-pop. Con composizioni che spaziano dal misterioso e contemplativo al cinetico e giocoso, l’artista dell’etichetta Thrill Jockey ha tenuto più di 230 concerti in Europa, Stati Uniti, Giappone, Brasile e Singapore, in sedi e festival prestigiosi come Moogfest, Big Ears, Mutek, Transmediale, Villette Sonique, Rewire e molti altri. La crescente passione di Colleen per la sintesi, rafforzata dalla collaborazione con il produttore di sintetizzatori Moog, ha portato al suo ottavo album "Le jour et la nuit du réel", uscito per Thrill Jockey lo scorso settembre.