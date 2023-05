"Alla città un futuro trasparente"

"La campagna elettorale ha messo in luce un fatto evidente: c’è chi vuole costruire un futuro per Campi, in nome del bene comune e dello sviluppo della città, e chi invece è mosso dal desiderio di conservare il potere" dichiara Andrea Tagliaferri, candidato della sinistra radicale e del Movimento 5 Stelle, nel suo appello al voto. "C’è chi, come il sottoscritto e le forze sociali e civiche che mi appoggiano, è mosso dal desiderio di rendere moderna, attrattiva e dinamica la nostra città e chi, al contrario, ha perso qualsivoglia spinta propulsiva e punta soltanto a occupare posti di rilievo, per una velleità di carriera individuale o per una curiosa paura delle conseguenze che avrebbe un cambio di maggioranza". Tagliaferri aggiunge che vuole dare un futuro alla città "trasparente, partecipato, dinamico" dove "la partecipazione di cittadini, famiglie e comunità, sarà la bussola che guiderà la nostra rotta".