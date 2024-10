Alia, oggi chiusura temporanea dei cassonetti lungo il percorso della manifestazione Cgil

Alia Multiutility informa che, in occasione della manifestazione CGIL con corteo in occasione della ‘Giornata di mobilitazione nazionale’ che si svolgerà a Firenze domani, sabato 26 ottobre, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza si procederà alla chiusura dei contenitori stradali che si trovano lungo l’itinerario del corteo. Il provvedimento scatterà a partire dalle ore 12 e proseguirà fino a cessate esigenze. Le zone interessate sono piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Pitti, via dei Guicciardini, lungarno Torrigiani, ponte alle Grazie, via dei Benci e piazza del Santa Croce, dove è previsto l’arrivo della manifestazione.