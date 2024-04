Alia multiutility, bilancio record. Dividendo ai Comuni: 33 milioni

Ricavi a 1.086,3 milioni di euro, in aumento di 610,3 milioni (+128,2%) rispetto all’esercizio precedente grazie al consolidamento del gruppo Estra (+558,7 milioni) e alla crescita del settore ambiente (+51,6 milioni), investimenti per oltre 162 milioni, e la proposta di dividendi, fissati a 33 milioni di euro, a fronte dei 28 milioni del 2022. Sono alcuni numeri del bilancio 2023 di Alia Multiutility, approvati dal cda di

Alia Servizi Ambientali, presieduto da Lorenzo Perra. I risultati, spiega Alia, fanno registrare una forte crescita testimoniando i recenti sviluppi del progetto Multiutility, fra i quali la fusione fra Alia, Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi e il consolidamento del Gruppo Estra (a partire dal luglio 2023). Il margine operativo lordo è di 137,4 milioni di euro, in sensibile aumento rispetto ai 34,8 milioni del 2022, il risultato operativo (Ebit) è pari a 59,1 milioni di euro, e l’utile netto consolidato si attesa a 46,6 milioni di euro.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 1.216,7 milioni di euro, in crescita rispetto ai 387,1 milioni del 2022 principalmente per effetto delle operazioni societarie e di consolidamento, del risultato di periodo e della distribuzione di dividendi durante l’anno. Il gruppo chiude l’esercizio con un indebitamento finanziario netto di 672,4 milioni di euro, in aumento di 507,6 milioni rispetto alla fine del 2022. Di questi, 447,3 milioni sono relativi al consolidamento del gruppo Estra e 60,3 milioni di euro sono conseguenti alla crescita degli investimenti e al maggiore assorbimento di ’circolante’ del settore ambiente.

Affari top non solo in ambito rifiuti, ma anche per il settore luce e gas. Per Perra "il miglioramento dei risultati economici consolidati, che traspare in modo chiaro dai dati del bilancio 2023, va ben oltre la semplice somma algebrica dei numeri delle singole aziende coinvolte dal progetto Multiutility. Tutto ciò conferma e rafforza la validità del percorso di aggregazione in cui siamo impegnati". Secondo l’ad Alberto Irace "il progetto Multiutility è avviato su un sentiero di crescita che garantisce più infrastrutture alle comunità e maggiore efficienza e indipendenza tecnologica".

L’anno scorso Firenze incassò oltre 10 milioni, Prato più di 5 milioni, Pistoia un milione e mezzo, Scandicci e Sesto oltre un milione, Empoli 961mila euro. Quest’anno andrà ancora meglio per tutti i Comuni che compongono la compagine societaria di Alia: dai capoluoghi alle amministrazioni più piccole, da Firenze a Ponte Buggianese.

Conseguenze direttamente positive per i cittadini? Le rilancia il presidente esecutivo di Estra Francesco Macrì: "Faccio i complimenti per gli ottimi risultati del bilancio di Alia. Condivido, in Estra, un positivo lavoro di gruppo in linea con il percorso avviato con la Multiutility. Sono soddisfatto che il consolidamento del Gruppo Estra abbia contribuito a far crescere Alia sia negli investimenti sul territorio che nei ricavi e quindi nell’utile netto consolidato". Estra, sottolinea "è parte integrante del progetto Multiutility e tutti i dati dimostrano che stiamo percorrendo una strada che porta a risultati positivi per le amministrazioni pubbliche e per i cittadini". Ora "avanti con aumento dei dividendi, degli investimenti e con l’alleggerimento di bollette".

E la politica? Sembra che stia a guardare. Tutto congelato per le elezioni (Firenze e Prato), ma subito dopo si tornerà a parlare di quotazione in borsa e di ampliamento dei Comuni che vogliono entrare con le proprie partecipate nella multiutility. Il bilancio non può che invogliare ad allargare la "platea" anche tra le amministrazioni guidate dal centrodestra a partire da Siena.

