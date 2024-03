Alia ed Estra. Sportello congiunto

E’ il primo sportello comune, quello aperto da Alia Multiutility ed Estra a Borgo San Lorenzo. Così la società che opera per la gestione dei rifiuti, ed Estra, azienda della quale la stessa Alia è socia, e che si occupa di fornitura di gas ed energia elettrica, fanno sinergia, in un nuovo ufficio condiviso, inaugurato in via degli Argini, 10. A poca distanza da quello che finora, nello stesso stabile, era il Punto Alia Mugello. All’inaugurazione erano presenti sia il presidente di Alia che quello di Estra, Lorenzo Perra e Francesco Macrì.