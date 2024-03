"Alia e Regione cancellano. Case Passerini"

"Il piano dei rifiuti adottato in Toscana strizza l’occhio ai giochi di palazzo, lo dimostrano le giravolte di Alia tra le osservazioni al piano e l’accordo poi stipulato con la Regione". A dirlo, in una nota, sono Giovanni Galli (foto), consigliere regionale della Lega e Federico Bussolin, capogruppo a Firenze. "Alia, nelle sue osservazioni, chiede di mantenere il termovalorizzatore di Case Passerini - spiegano i due esponenti della Lega - Oggi, invece, il grande colpo di scena. Ecco un nuovo protocollo di intesa con cui viene cancellata qualsiasi previsione di un termovalorizzatore, in favore di un enorme complesso/sedi per Alia e la Multiutility (12.000mq) all’interno di una superficie di 25.000 metri quasi, il cui 20% prevedrebbe pure la costruzione di edifici residenziali". Galli e Bussolin aggiungono di "non comprendere a fondo il concetto di economia circolare: la sostituzione di un termovalorizzatore con degli appartamenti e relative nuove sedi di Alia e Multiutility - ironizzano -. Forse ci stanno suggerendo che i futuri rifiuti dei toscani verranno custoditi in questi alloggi?".