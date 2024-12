Alia diventa il nuovo gestore dei servizi ambientali in Valdisieve e Valdarno fiorentino

Per la zona è un cambiamento epocale. Alia è infatti il nuovo gestore dei servizi ambientali per i comuni della Valdisieve e del Valdarno fiorentino. Questo a seguito della fusione con Aer, Ambiente Energia Risorse, società che fino ad oggi – ed ancora fino a dopodomani, 20 dicembre, data ufficiale del passaggio – ha svolto il lavoro con soddisfazione da parte di cittadini e comuni.

Quello che nasce è dunque un’unica realtà al servizio dei territori. La novità sarà pienamente operativa attraverso la fusione per incorporazione di Aer in Alia Multiutility. Questo passaggio rappresenta un ampliamento del perimetro operativo di Alia, che diventa il gestore del servizio di igiene urbana anche nei sette Comuni serviti da Aer, ovvero Pontassieve, Dicomano, Londa, Pelago, Reggello, Rufina e San Godenzo. La fusione è stata formalizzata ufficialmente nella sala delle eroine del comune di Pontassieve, con la stipula dell’atto d’incorporazione: "Che – ha detto il presidente di Alia, Lorenzo Perra – rafforza il progetto della Multiutility, garantendo l’omogeneità dei servizi offerti ed introducendo nuove modalità operative per migliorare l’esperienza degli utenti".

Dal 20 dicembre, dunque, i cittadini dei Comuni precedentemente serviti da Aer potranno accedere ai servizi ed agli strumenti offerti da Alia, mantenendo al contempo la continuità operativa degli attuali punti di riferimento. In tutto questo cosa cambierà per i cittadini Aer? Dal 20 dicembre sarà attivo il call center Alia, che potrà essere contattato per tutte le richieste ed informazioni relative ai servizi.

Il call center Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale web www.aliaserviziambientali.it. Alia sta inoltre lavorando per rendere accessibile, anche agli utenti ex Aer, a partire dal 1° marzo, Aliapp, l’applicazione che permette di accedere ai servizi dell’azienda dal proprio smartphone e dal pc. Gli attuali contatti di Aer resteranno operativi fino al 31 dicembre 2024 per il numero verde (800.011895) e fino al 31 gennaio 2025 per il centralino (055.839561). Gli sportelli di Aer continueranno a funzionare negli stessi orari e nei consueti giorni. I centri di raccolta nei territori serviti da Aer manterranno orari e modalità di accesso invariati.

Le modalità di conferimento seguiranno fin da subito gli standard Alia Gli utenti di Aer potranno accedere anche ai centri di raccolta di Alia e viceversa. Dal 20 dicembre, la richiesta di ritiro ingombranti potrà essere effettuata tramite call center, sportelli o form online disponibile sul sito Alia. Dalla stessa data sarà possibile prenotare i servizi commerciali dedicati ai cittadini e alle aziende chiamando i numeri di contatto Alia. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’azienda. Dal 1° marzo i servizi potranno essere prenotati anche attraverso App. "Con l’effettiva integrazione di Aer in Alia, si compie un ulteriore passo nel rafforzamento del progetto Multiutility, che mira a garantire una gestione più efficiente, integrata e innovativa dei servizi pubblici locali" ha detto ancora Perra.