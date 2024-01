Alfabeto fiorentino. Omaggio alla città fra comicità e musica

"Alfabeto fiorentino" con Lisetta Luchini, Giovanni Lepri, per la regia di Marcello Ancillotti è lo spettacolo che va in scena venerdì alle 20,45 al teatro di Cestello: 26 occasioni in ordine alfabetico per parlare, ridere, omaggiare e perché no, criticare Firenze, con la simpatia del comico Giovanni Lepri e la voce appassionata di Lisetta Luchini, cantante, ricercatrice, attrice, cantastorie e chitarrista di musica popolare toscana. È cresciuta a Campi Bisenzio dove ha appreso il piacere di cantare accompagnandosi con la chitarra da sola e in gruppo con altri musicisti. Ha avuto una lunga formazione teatrale in compagnie giovanili fiorentine che l’hanno arricchita e strutturata artisticamente.

La stagione del Teatro di Cestello proseguirà con la coppia formata da Roberto Ciufoli e Benedicta Boccoli ne “Il test” di Jorda Vallejo (27- 28 gennaio), ancora Pino Strabioli in “Sempre fiori, mai un fioraio” spettacolo omaggio al mito Paolo Poli. Un fiorire di commedie e classici poi: “La voce degli altri” (8-10 dicembre) di Leonardo Venturi, che sarà invece in scena come attore nel Pinter “Il calapranzi” insieme a Raffaele Totaro (14-15 dicembre), per fine anno “Addio al Nubilato” di Stefania Mancini, ancora Laboratorio Arca con “Funeral party”, Alt Academy con la storica compagnia romana Attori e Tecnici porta in scena il cult “Il teorema della rana” mentre Danila Stalteri sarà protagonista del suo “Ti va di sposarmi?” con Roberta Garzia e Leonardo Bocci.

Per maggiori informazioni: www.teatrocestello.it.