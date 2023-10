"Alessandro D'Avenia incontra i lettori a Firenze con "Resisti, cuore"

Al Libraccio di Firenze (via de’ Cerretani, 16R) giovedì 26 ottobre (ore 16) arriva Alessandro D’Avenia per il firma-copie del nuovo libro "Resisti, cuore. L’Odissea e l’arte di essere mortali" (Mondadori). In questo volume, D’Avenia dialoga con un’opera fondante della cultura occidentale: l’Odissea. E nel raccontarci le peripezie di Ulisse vi ritrova la propria esperienza personale e il percorso di ogni uomo verso il compimento esistenziale, in continuità con quanto aveva fatto con la poesia di Leopardi nel suo libro di maggior successo, "L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita" (2016). Per partecipare al firma-copie: [email protected] o 055287339.