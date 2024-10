Alcolici, bevande in vetro o lattine. Scatta la stop per Fiorentina-Roma. Vietate anche le bombolette spray

Stop alla vendita di alcolici, di bevande in vetro o in lattine e alle bombolette spray in occasione di Fiorentina-Roma, in programma domenica allo stazio Franchi. La decisione è arrivata dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in prefettura. In particolare dalle 17 di domenica fino alle 24 è previsto il divieto di vendita per asporto di alcolici e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi all’esterno del Franchi, nell’area piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via Del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi e viale Volta. Nella stessa area intorno allo stadio, e dentro l’impianto, è vietato anche avere bombolette spray contenente principi urticanti.