Alcol a minorenni, chiuso per 15 giorni locale a Lucca

Lucca, 4 settembre 2024 - Super frequentato ma sorpreso a violare le regole. Per questo motivo è stato chiuso per 15 giorni dal questore Edgardo Giobbi un noto locale della periferia di Lucca: nel locale è stato appurato che veniva somministrato alcool a minori. Nel corso di un servizio volto al contrasto dell'assunzione di alcol da parte di minorenni, in due distinti e ravvicinati episodi il barista ha omesso di verificare l'età anagrafica degli avventori, con conseguente somministrazione di bevande superalcoliche a minori di anni 18. Il locale, molto frequentato dal pubblico giovanile, è stato in passato segnalato anche per esubero capienza dal limite di 200 a 1400 avventori. Adesso è scattata la chiusura per 15 giorni, a causa della violazione delle regole di somministrazione di bevande alcoliche.