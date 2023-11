Albero caduto a Firenze, nel 2019 un altro crollo improvviso nello stesso viale

Firenze, 2 novembre 2023 – Il crollo del grande bagolaro avvenuto questa mattina, 2 novembre, in viale Giannotti ha un precedente incredibilmente speculare. Il 30 agosto del 2019 alla stessa altezza ma dal lato opposto della strada, a causa del maltempo era crollata una parte di un grande albero creando, anche in quell’occasione, diversi disagi e paura tra i passanti.

Il cedimento di quattro anni fa interessò principalmente la corsia in direzione sud interrotta al transito delle auto per consentire le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Il tronco di bagolaro non fu l’unico a cedere nella tempesta che in quei giorni creò molti danni. Tre gli alberi o i rami di alberi caduti in viale Giannotti (il tronco di un bagolaro), viale Mazzini (un giovane platano) e lungarno Colombo (un tiglio).