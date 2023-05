Firenze, Italia Nostra: “Salviamo gli alberi di viale Redi”

Firenze, 2 maggio 2023 – Italia Nostra Firenze torna a occuparsi della questione ambientale in città. Stavolta punta il dito su viale Redi e annuncia di aver “depositato lo scorso 1 maggio un esposto alla stazione di Firenze della Regione Carabinieri Forestale della Toscana”. “Il caso della distruzione della sistemazione a verde dell'aiuola spartitraffico di viale Redi annunciata nel giugno 2022 e avviata col cantiere del primo tratto nel settembre dello stesso anno è un caso di rilevanza generale – si spiega in una nota -. Alcuni rappresentanti di Italia Nostra Firenze e di vari comitati si stanno battendo per la tutela del verde di Firenze e hanno presidiato il tratto del viale interessato ai nuovi abbattimenti di pini e della siepe che sono ospitati nella aiuola spartitraffico”. “Invece di mantenere e arricchire si sta sistematicamente distruggendo quello che non è semplice 'arredo urbano', ma un bene comune fondamentale e decisivo per la qualità della vita degli abitanti delle città contemporanee – si aggiunge -. Il presidio continuerà anche le prossime due notti, lanciamo un sos perché la realizzazione di questo progetto venga fermata. Si chiede al Comune di sospendere a tempo indeterminato l'abbattimento dei pini ancora sopravvissuti”. Italia Nostra sottolinea “le gravi carenze presenti nella relazione 'tecnica' del progetto” e il fatto che “l'abbattimento costituisce una minaccia grave anche per la avio fauna presente nella rete ecologica che attraverso tutto il tratto del viale”.