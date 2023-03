Alba di sangue: muore 50enne Scontro tra auto e scooter Un’altra vittima della strada

FIRENZE

Ancora sangue sulle strade cittadine. Era da poco terminata la giornata per il traffico, causata dal ribaltamento del mezzo pesante sul ponte alla Vittoria, che ne è iniziata un’altra, maggiormente nefasta: un uomo di cinquanta anni, Sergio Carta, fiorentino, è morto in ospedale per le conseguenze di un incidente avvenuto alle cinque di ieri mattina in via del Ponte alle Mosse.

L’incidente, su cui sta facendo accertamenti la polizia municipale, è avvenuto all’altezza di via Veracini.

Un’auto, condotta da una 19enne, si è scontrata con uno scooter.

Alla guida di quest’ultimo, il 50enne che è caduto a terra. Sul posto, oltre alla Polizia Municipale, sono arrivati anche l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco, quest’ultimi intervenuti per aprire la portiera dell’auto per far uscire una ragazza 20enne che viaggiava sul sedile del passeggero dell’auto.

L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, la passeggera in codice giallo.

Con il passare delle ore, le condizioni del 50enne sono andate aggravandosi.

Nella giornata di ieri, la notizia del decesso.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che, su ordine del pubblico ministero di turno, Benedetta Foti, ha sequestrato i due veicoli e ritirato la patente della conducente.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti scattati in seguito all’apertura del fascicolo per omicidio stradale.

Via del Ponte alle Mosse è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi. E’ la quarta vittima sulle strade cittadine dall’inizio del 2023.

ste.bro.