Al via le nuove telecamere: "Supporto importante"

Gli "occhi elettronici" sono già sul giardino. Sono arrivate le nuove telecamere nell’area verde di via Manara. L’installazione dei dispositivi rientra nel progetto in parte finanziato dal bando della Regione Toscana con 25mila euro e con risorse del Comune di Calenzano per i restanti 41mila euro. Quattro in totale le nuove telecamere previste nel progetto: via Manara, via del Molino, via del Pino e un sistema di lettura targhe dei veicoli a Le Croci. Obiettivo è quello di monitorare le aree sensibili dei centri abitati per fornire un supporto tecnologico alle forze dell’ordine nella sicurezza urbana: nei mesi scorsi ed in particolare durante l’estate erano state infatti molte le segnalazioni relativi a vandalismi, schiamazzi e comportamenti scorretti di gruppi di giovanissimi all’interno di aree verdi e in questo senso le telecamere potranno agire anche come deterrente. Alcuni dispositivi, come quello a Le Croci, sono dotati di sistemi di rilevamento targhe. Con queste ultime acquisizioni sale a quota 65 il numero delle telecamere presenti sul territorio di Calenzano: "Si tratta di una dotazione di dispositivi rilevante – commentano il sindaco Riccardo Prestini e la comandante della Polizia municipale Maria Pia Pelagatti – che costituisce un’infrastruttura digitale utile come supporto alle attività di indagine in caso di reati. La presenza delle telecamere è infatti un elemento di prevenzione importante".

S.N.