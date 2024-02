Al via la nuova campagna di Alia: "Fare squadra e aiutarci a vicenda" Alia Multiutility ha presentato la campagna "Tenere la città pulita è un gioco di squadra" al Palazzo Wanny di Firenze. L'iniziativa promuove il coinvolgimento di tutti, dai cittadini agli operatori, per mantenere la città pulita. La campagna include uno spot televisivo e radiofonico che utilizzano il linguaggio dello sport per sensibilizzare sull'importanza del decoro urbano.