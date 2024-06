Al via Firenze Rocks 2024. Grande musica al Visarno

La musica rock accende l’estate fiorentina. Scatta oggi il Firenze Rocks 2024, sesta edizione del festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro. Nella casa del rock, ovvero la Visarno Arena arriveranno i Tool, la storica band americana avanguardia del progressive metal che ha scelto di fare ritorno al Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un’esperienza straordinaria e memorabile. I Tool sono gli headliner di sabato 15 giugno (concerto previsto per le 21,30) quando sul palco si esibiranno anche altri esponenti del rock mondiale (apertura cancelli ore 15, inizio musica ore 16,30). La giornata del 15 giugno vedrà, infatti, il gruppo The Struts, noti per la loro imponente presenza scenica, i dEUS, la rinomata rock band belga dal sound elegante e inconfondibile, e infine i Night Verses, band californiana rinomata per aver sconvolto le regole del progressive metal.

L’apertura del Firenze Rock, invece, è con gli Avenged Sevenfold (stasera alle 21,30). Un attesissimo ritorno – unica data italiana – dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, per trasmettere nuovamente ai fan l’energia e la potenza sonora che li rappresenta. Gli Avenged Sevenfold hanno continuato a mantenere la loro posizione come una delle band metal più influenti e innovative con l’uscita del loro ottavo album in studio, ’Life Is But a Dream…’, pubblicato il 2 giugno 2023. Scritto e registrato nell’arco di quattro anni, è stato ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus, mostrando come la band sia totalmente radicata nell’esistenzialismo e nell’assurdismo. Si confermano un punto di riferimento d’avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma anche per le loro straordinarie esibizioni dal vivo. La combinazione di tecnologia e performance dal vivo è diventata, infatti, un marchio distintivo degli Avenged Sevenfold, offrendo agli spettatori esperienze memorabili e coinvolgenti.

Nella giornata di oggi (alle 15 apertura cancelli, dalle 16,30 la musica) presenti anche i Bowling for Soup, la band punk rock più acclamata del Texas, il duo Bob Vylan, la band dal suono unico e in continua evoluzione, e i Cemetery Sun, il gruppo che ha trascorso gli ultimi anni combinando la solarità californiana, le fioriture R&B e la pura catarsi emotiva come nessun altro. Tutte le informazioni utili sul festival, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it.