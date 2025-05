Al via dal 17 maggio a Firenze le 'Settimane della consapevolezza'

Firenze, 16 maggio 2025 - Incontri, proiezioni, presentazioni di libri, mostre e molto altro ancora, 15 giorni e oltre 30 eventi dislocati in tutto il quartiere 4. Obiettivo, accendere i riflettori sul tema delle demenze, sensibilizzare i cittadini su una problematica sempre più diffusa che ha un impatto molto importante sui malati come sulle famiglie, costruire quindi una comunità più inclusiva e informata anche per dare il supporto necessario ai caregiver. È l’obiettivo di “Settimane della consapevolezza. Per una comunità solidale verso le demenze”, manifestazione promossa dal quartiere 4 e dalla Rete di solidarietà in collaborazione con tante realtà ed associazioni. Si comincia con “Il gusto della solidarietà”, cena organizzata sabato 17 maggio alle 19:30 in piazza dell’Isolotto a sostegno della Rete di solidarietà, per chiudere il 1° giugno al Teatro cantiere Florida con uno spettacolo dal titolo “Oltre la memoria. Quando l’amore diventa sfida”, in collaborazione con VersiliaDanza. Sarà presente uno stand dell’iniziativa al parco dell’Argingrosso nei giorni di sabato 24 e domenica 25 maggio durante “Argingrosso di tutti di più”. Tra i protagonisti della rassegna c’è l’associazione Aima che mette in campo una serie di appuntamenti a partire dal convegno in sala del Consiglio a Villa Vogel “La Rete dei Servizi e la rete Sociale per la Demenza” in programma il 19 maggio alle 15, al termine della quale, sempre a villa Vogel, verrà inaugurata la mostra fotografica “Mamma Mia Museum” di Serena Becagli.

Questa rassegna mette al centro una tematica complessa sulla quale ci deve essere attenzione massima e che riguarda sia chi vive la malattia in prima persona sia i caregiver e le famiglie – ha sottolineato l’assessore al welfare Nicola Paulesu –. C’è bisogno di parlare di questi temi, di sensibilizzare, di supportare i caregiver, di affrontare queste tematiche assieme e di fare sempre più ‘comunità’. È fondamentale rendere i cittadini sempre più consapevoli dell’impatto di queste patologie neurodegenerative ma anche di quanto sia attiva una forte rete di servizi di supporto che è fondamentale e fa un grande lavoro quotidianamente. Questa rassegna mette in luce tutto questo, grazie all’impegno della rete di solidarietà del quartiere e delle tante realtà coinvolte” “Vogliamo costruite una comunità amica delle demenze, sempre più capace di capire, accogliere, includere. È un programma ricchissimo di eventi e di occasioni di approfondimento, il risultato di un grande lavoro della nostra Rete di Solidarietà e di tutto il Quartiere assieme ad Aima e a diverse realtà impegnate nel sociale e su questo tema in particolare – ha spiegato il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Abbiamo inserito momenti di informazione e confronto, anche in forma breve, all'interno di altri eventi più generali per andare incontro alle persone là dove sono anche per altri motivi. Invitiamo tutte le persone a partecipare, non solo quelle toccate direttamente o familiarmente dalla malattia ma chiunque abbia a cuore la costruzione di un quartiere sempre più solidale e inclusivo per tutti". Tante le location coinvolte, oltre alla sede del quartiere 4, la BibliotecaNova, il teatro del Borgo, il teatro Cantiere Florida, Sonoria, il circolo 25 aprile, il circolo Isolotto, il giardino Villa Vogel e molte altre. Tra le realtà coinvolte anche la Cooperativa Girasole, la Cooperativa Nomos, la cooperativa Il Borro, Epochè, Assomensana, Rsa il Giglio, AVO, VersiliaDanza. Durante le “Settimane della Consapevolezza”, inoltre, sarà possibile usufruire di consulenze gratuite su appuntamento di prevenzione e sostegno psicologico presso la sede CISOM – via Pisana 438. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.