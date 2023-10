Al via da Firenze gli incontri 'Il Signor G nelle Università'

Firenze, 18 ottobre 2023 - Partono da Firenze la serie di appuntamenti rivolti agli studenti 'Il Signor G nelle Università', il primo incontro è in programma mercoledì 25 ottobre, alle ore 16, nell'Aula Magna del rettorato dell'Università degli studi. In occasione del ventennale dalla scomparsa dell'artista, sulla scia del successo degli appuntamenti nelle Università di Napoli e Milano, si spiega in una nota, per il 2023 la Fondazione Gaber promuove nelle principali Università italiane una serie di incontri e convegni che coinvolgano, in modo trasversale, le facoltà umanistiche.

L'intento del progetto è duplice: da un lato disseminare la conoscenza del Teatro-Canzone di Gaber presso il pubblico più giovane, quello degli studenti universitari, che per motivi anagrafici non ha avuto occasione di vedere dal vivo gli spettacoli e le performance dell'artista; dall'altro, e in forma collegata, mostrare l'attualità del pensiero di Gaber e la sua valenza formativa. La città di Firenze insieme alla Fondazione Gaber, sarà ora la prima protagonista di una serie di appuntamenti rivolti agli studenti universitari e non solo, un evento speciale dedicato al Signor G, con letture, filmati e riflessioni sulla sua opera. L'evento è libero fino a esaurimento posti. È richiesta la prenotazione all'indirizzo: eventi@unifi.it L'incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito dell'Ateneo. Gli altri appuntamenti si terranno dal 30 ottobre al 18 dicembre in varie Università.

Il genio libero di Gaber, si spiega ancora, è pronto a rivivere anche sul grande schermo, autentico protagonista di uno speciale evento culturale e musicale nel panorama cinematografico: Io, noi e Gaber, il primo docufilm su Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani. Presentato domenica 22 ottobre in proiezione speciale alla diciottesima Festa del Cinema di Roma, il docufilm sarà proiettato in anteprima sabato 4 novembre presso il Cinema Astra, e il 6, 7 e 8 novembre presso il Cinema The Space Firenze Novoli e il Cinema Astra, e in numerose sale cinematografiche italiane. Promosso dalla Fondazione Gaber, il docufilm è prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà e distribuito da Lucky Red.